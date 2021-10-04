Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, günde çift antrenmanla maçlara hazırlanan milli takımın, 6 Ekim’de deplasmanda Sırbistan’la oynayacağı maç için gece bu ülkeye gideceği belirtildi.

Eskişehir’de ise 10 Ekim Pazar günü İsveç’le oynayacak milli takımın başantrenörü Birol Ünsal, son zamanların en formda takımına sahip olduklarını aktardı.

Gruba iyi bir başlangıç yapmak istediklerini anlatan Birol Ünsal, "Sırbistan karşısında hedefimiz puan almak. Grubun favorisi İsveç karşısında da Eskişehir’de en iyi mücadeleyi vereceğiz. Takımda sporcuların hırsından ve performansından memnunum. Oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.