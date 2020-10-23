A Milli Kadın Futbol Takımımız, Kosova ile 0-0 berabere kaldı

Türkiye ve Kosova A Kadın Milli Takımları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Stacey Pearson, Melissa Burgin ve Emily Carney hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

Her iki takımın da gol pozisyonu bulamadığı karşılaşmanın ilk yarısında Kosova A Kadın Milli Takımı’ndan Lindona Syla 35’inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Türkiye A Kadın Milli Takımı atak başladı. Türk oyuncuların yakaladığı pozisyonlarda Kosovalı kaleci Florentina Kolgeci gole izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi sakatlıklar sebebiyle sık sık oyunun durduğu ikinci yarının sonunda 9 dakikalık uzatma ekledi. Her iki takımın da gol atma başarısını gösteremediği maç, 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı grubunda aldığı ikinci beraberlikle puanını 2’ye yükseltti.

Grubun diğer karşılaşmasında Rusya, Slovenya'yı 1-0 yendi.

STAT: Zeki Demirci Spor Kompeksi

HAKEMLER: Stacey Pearson, Melissa Burgin, Emily Carney

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Dk. 90 Fatoş Yıldırım), Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Dk. 90 Jessica O'Rourke), Emine Ecem Esen(Dk. 80 Elif Keskin), Ecem Cömert (Dk. 82 Sevgi Çınar), Ebru Topçu, Yağmur Uraz(Dk. 46 Melike Öztürk), Ece Türkoğlu, Gülbin Hız

KOSOVA: Florentina Kolgeci, Edona Kastrati, Donjeta Halilaj (Dk. 39Agnesa Gashi), Lindona Syla, Viola Avduli, Bierta Shala (Dk. 84 Anjeza Rexhapi), Kaltrina Biqkaj (Dk. 64 Fleta Musaj), Marigone Tahiri (Dk. 64 Enjona Emarliahu),Edona Kryezlu, Blerta Small (Dk. 46 Verona Berisha), Ereleta Memati

SARI KARTLAR:Ece Türkoğlu, Emine Ecem Esen (Türkiye), Lindona Syla, Donjeta Halilaj, Flate Musaj (Kosova)

KIRMIZI KART: Dk. 35 Lindona Syla (Kosova)