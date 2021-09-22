A Milli Kadın Futbol Takımı, Kiev'de oynanan özel maçta Ukrayna'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü 12. dakikada Olha Boichenko'dan geldi.
Stat: Bannikov
Hakemler: Denys Shurman, Oleksandr Zhukov, Viktor Matyash, Sofiya Prychina
Ukrayna: Daryna Bondarchuk, Iryna Podolska (Dk.87 Yuliya Shevchuk), Anna Petryk (Dk.81 Kateryna Korsun), Yana Kalinina (Dk.71 Iryna Kochnyeva), Olha Boichenko (Dk.46 Natiya Pantsulaya), Lyubov Shmatko, Olha Odviichuk (Dk.73 Nadiya Kunina), Darya Apanaschenko, Roksolana Kravchuk (Dk.90 Veronika Andrukhiv), Tamila Khmych, Darya Kravets
Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Yaşam Göksu (Dk.46 İpek Kaya), Emine Ecem Esen (Dk.60 Elif Keskin), Miray Cin, Ebru Topçu (Dk.85 Büşra Kuru), Yağmur Uraz, Birgül Sadıkoğlu (Dk.71 Ece Tekmen), Ecem Cümert (Dk.30 Melike Öztürk) (Dk.81 Benan Altıntaş), Gülbin Hız