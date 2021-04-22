Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ve Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan Turkcell Kadın Futbolu 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu karşılaşmalarını izleyen Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çok keyifli maçlar izlediklerini belirten Kıragası, "Bu bizim için aslında bir milat, kadın futbolu adına bir milat. Çok önemli günler yaşıyoruz. Salgının yoğun olduğu bir süreçte bu kadar güzel bir organizasyon yapmak ve bu organizasyonda bütün oyuncuları bir arada görüyor olmak bizi çok heyecanlandıran ve çok mutlu eden bir süreç açıkçası" dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın olan Covid-19 sürecinin herkesi olduğu gibi kadın futbolunu da çok ciddi etkilediğini söyleyen Kıragası, "Bir anlamda ligi bu süreçte açmak durumunda kaldık. Çünkü, kadın futbolu amatör statüde yer alıyor ve amatör statüde yer aldığı için bütün oyuncularımızın sağlığını öncelikle korumamız gerekiyordu. Burada da kapalı bir şekilde turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Oyuncularımızın o salgın sürecinden sonraki performansına bakacak olursak, kondisyon anlamında eksiklikler gözümüze çarpıyor. Ama burada bulunduğumuz için ve salgını bir şekilde bertaraf ettiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Kadın futbolunun çok ciddi gelişim gösterdiğini anlatan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın futbolu son dönemlere baktığımızda ciddi anlamda sponsorluklarla destek almaya başladı. Bu yönetimimizin ve futbol gelişim direktörümüzün verdiği ciddi kararlardan sonra gittikçe ivmesi arttı ve yükselen bir değer olarak görüyorum kadın futbolunu. Emin olun milli maçlar ve buradaki kızlarımızın performansıyla beraber kadın futboluna olan ilgi gün geçtikçe artacaktır. Geleceğe dair çok emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Bunun nedeni de şu; bizi çok ciddi şekilde destekleyen bir yönetimimiz ve çok kıymetli bir başkanımız var. Başkanımız, her ortamda ve platformda, kadın futbolunun ne kadar kıymetli ve geliştirilmesi gereken bir mecra olduğunu söylüyor. Onun dışında son bir senedir çok ciddi sponsorluklara imzalar atıyoruz. Bu durum artık bu işte payın artacağı ve kadınların da bu sporda söz sahibi olacağı anlamına geliyor. Ama öncelikle bir başarının gelmesi lazım ki bu iş kıymete binsin. Bizim de en önemli hedeflerimizden bir tanesi, milli takım anlamında, 'Evet bir oyun oynanıyor, bir felsefeleri, bir oyun stratejileri var' dedirtebilmek. Lige baktığımız zaman da ligin şampiyonu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi, en büyük hedeflerimiz arasında. Ama bütün bunlar bir süreç. Unutulmaması gereken ise biz kadın futbolunda şu anda emekliyoruz ama çok sağlam adımlarla da ilerliyoruz."

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)



