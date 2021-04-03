A Milli Kadın Futbol Takımı Riva’da kampa girecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa girecek.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek kampa yurt dışında futbol yaşantısına devam eden potansiyelli futbolcular ile 2020-2021 sezonunda yurt dışına transfer olan oyuncular katılacak.

Yerel lig oyuncuları, 17 Nisan’da başlayacak Turkcell Kadınlar Futbol Ligi’nde yer alacak kulüplerin düzenini etkilememek amacıyla kampta bulunmayacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Melissa Abiral (SKN St. Pölten)

Savunma: İpek Kaya (Stade Brestois 29), Gülbin Hız, Derya Arhan (Zhitlobud-2), Dilan Yeşim Taşkın (SV Horn), Yaşam Göksu (SE Aem), Büşra Kuru (Niederkirchen)

Orta saha: Meryem Cennet Cal (TSG 1899 Hoffenheim), Senay Alibek (SpVgg Greuther Fürth), Selin Marz (Köln), Lalia Dali Storti (Saint Etienne), Berna Tokmak (SC13 Bad Neuenahr), Sanem Felek (Bergheim), Beyza Kara (Hamburger SV), Ecem Cümert (MSV Duisburg), Leyila Aydın (Türkiyemspor Berlin), Gizem Güçlü (Aarau), Ayşe Demirci (Gardner Webb University), Ceyda Altunay (L’eveil Sportif de Genas Azieu)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy-1), Miray Cin (MSV Duisburg), Tülin Kuyucak (Eindhoven Av)