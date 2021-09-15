A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz’i ağırlayacak

H Grubu’nda Portekiz’in yanı sıra Almanya, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Portekiz’i konuk edecek.

Toplam 51 takımın 9 gruba ayrıldığı elemelerde grup liderleri, 20 Temmuz-20 Ağustos 2023’te Avustralya ve Yeni Zelanda’da düzenlenecek organizasyona doğrudan katılacak. Avrupa’dan katılacak diğer 3 takım ise play-off’lar sonunda belirlenecek.

Milliler, Portekiz müsabakasının ardından 21 Eylül’de deplasmanda Ukrayna ile hazırlık maçı yapacak.