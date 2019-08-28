A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova ile 30 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Fadıl Vokri Stadyumu'nda karşılaşacak. Milliler, 3 Eylül Salı günü ise yine deplasmanda Hollanda karşısına çıkacak. Ayrıca, kampın son gününde Milli Takıma TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, hakem eğitmeni Levent Güzen tarafından futbolda değişen oyun kuralları ile ilgili bir seminer verildi. Seminerde, son dönemde değişen oyun kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi aktarıldı.

Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediye Spor), Fatma Şahin (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Beşiktaş)

Defans: Fatma Işik (FV 09 Niefern), İpek Kaya (Fc Metz), Kezban Tağ (Kdz.Ereğli Belediye Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt), Didem Karagenç (Beşiktaş), Medine Erkan (Kocaeli Bayan Futbol K.)

Orta Saha: Busem Şeker (Hamburger Sv), Arzu Karabulut (Beşiktaş), Büşra Barut (Fc Nordsjaelland), Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Derya Arhan (Santa Terasa CD), Ecem Cumert (Sv Alberweiler), Ebru Topçu (Konak Belediye Spor), Dilan Ağgül (Fsv Gütersloh), Fatma Kara (Hk / Vikingur), Selin Dişli (Bayer 04 Leverkusen)

Forvet: Melike Pekel (Fc Metz), Başak Gündoğdu (Beşiktaş A.Ş.), Aycan Yanaç (Sv Frensdorf)

Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Talat Tuncel

A Milli Futbol Takımı'nın maç programı ise şöyle:

30 Ağustos Cuma

20.00 Kosova - Türkiye (Stadiumi Fadil Vokrri - Priştine)

3 Eylül Salı

20.00 Hollanda - Türkiye (Abe Lenstra Stadion - Heerenveen)

İHA