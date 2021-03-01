A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın dünya sıralamasındaki yerini korudu
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı. FIBA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.
E Grubu’ndaki son maçında Litvanya’yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.
Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD’yi, Avustralya ve İspanya izledi. İlk 15’teki tek değişim ise İtalya’nın 2 basamak atlayarak 14’üncülüğe yükselmesi oldu.
Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 ABD 832,9 -
2 Avustralya 714,5 -
3 İspanya 690,5 -
4 Kanada 649,3 -
5 Fransa 639,4 -
6 Belçika 607,1 -
7 Türkiye 593,8 -
8 Sırbistan 585 -
9 Çin 571,2 -
10 Japonya 540,1 -