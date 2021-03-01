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A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın dünya sıralamasındaki yerini korudu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı. FIBA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.

01 Mart 2021, Pazartesi 19:08 Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın dünya sıralamasındaki yerini korudu

E Grubu’ndaki son maçında Litvanya’yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD’yi, Avustralya ve İspanya izledi. İlk 15’teki tek değişim ise İtalya’nın 2 basamak atlayarak 14’üncülüğe yükselmesi oldu.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra  Takım    Puan  Değişim

1   ABD     832,9  -

2   Avustralya  714,5  -

3   İspanya   690,5  -

4   Kanada    649,3  -

5   Fransa    639,4  -

6   Belçika   607,1  -

7   Türkiye   593,8  -

8   Sırbistan  585   -

9   Çin     571,2  -

10   Japonya   540,1  -

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