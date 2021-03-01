E Grubu’ndaki son maçında Litvanya’yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD’yi, Avustralya ve İspanya izledi. İlk 15’teki tek değişim ise İtalya’nın 2 basamak atlayarak 14’üncülüğe yükselmesi oldu.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 ABD 832,9 -

2 Avustralya 714,5 -

3 İspanya 690,5 -

4 Kanada 649,3 -

5 Fransa 639,4 -

6 Belçika 607,1 -

7 Türkiye 593,8 -

8 Sırbistan 585 -

9 Çin 571,2 -

10 Japonya 540,1 -