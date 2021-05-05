A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

17-27 Haziran 2021 tarihlerinde İspanya ile Fransa’nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada boy gösterecek olan Milli takımın kadrosu şöyle: Melis Gülcan, Esra Ural Topuz, Melek Uzunoğlu, Bahar Çağlar Ökten, Büşra Akbaş, Gizem Yavuz, Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz, Özge Yılmaz, Gizem Başaran, İnci Güçlü, Harika Gözde Eldaş, Şerife Alperi Onar, Derin Erdoğan, Zeynep Şevval Gül.