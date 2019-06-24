A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan’a 75-71 yenildi.

Letonya ve Sırbistan’ın 27 Haziran-7 Temmuz’da ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı takım, Sırbistan ile Vrsac kentinde karşılaştı.

Müsabakanın ilk çeyreğini 23-20 üstün geçen milli takım, soyunma odasına 46-42 geride gitti. Ay-yıldızlı ekip üçüncü periyodu 67-62 önde tamamlarken, Sırbistan son çeyrekteki mücadelesiyle maçı 75-71 kazandı.

A Milli Takım, Sırbistan ile dün oynadığı hazırlık maçını da 80-46 kaybetmişti.