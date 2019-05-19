A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovenya yolcusu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar yarın akşam İstanbul’dan uçakla başkent Ljubljana’ya hareket edecek.

Milliler, burada 28 Mayıs Salı gününe kadar sürecek kondisyon kampının ardından İstanbul’a dönecek ve 31 Mayıs Cuma günü hazırlık turnuvası için İspanya’ya geçecek.

İspanya’nın Burgos kentinde ev sahibi takımın yanı sıra Macaristan ve Letonya Milli Takımları’nın yer alacağı turnuvada mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, 3 Haziran Pazartesi günü yurda dönecek ve 6 Haziran’da hazırlık maçları için bu kez Letonya’ya gidecek.

Başkent Riga’da Letonya ve Belarus ile yapılacak hazırlık maçlarının ardından 9 Haziran’da İstanbul’a dönecek milli takım, 13 Haziran’da Fransa’ya giderek ev sahibi ekibin yanı sıra Rusya ve Sırbistan’ın da yer alacağı turnuvaya katılacak.

Avrupa Şampiyonası için 21 Haziran Cuma günü Sırbistan’a gidecek ay-yıldızlılar, Vrsac’da Sırbistan ile 22-23 Haziran’da ikili temas maçları oynayacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Haziran Perşembe günü ise Avrupa Şampiyonası’nda İtalya ile ilk maçına çıkacak.

Aday kadro

Başantrenörlüğünü Ceyhun Yıldızoğlu’nun yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın daha önce açıklanan aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Melis Gülcan, Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat (BOTAŞ), Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi), Pelin Derya Bilgiç, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Merve Aydın, Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Dinamo Kursk).