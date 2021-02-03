A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçına hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda yarın Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu’ndaki antrenman, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Milliler, hücum ve savunma seti uygulamalarının ardından şut çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

İstanbul’un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde oynanacak grup müsabakalarında A Milli Takım, yarın saat 18.00’de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, E Grubu’ndaki 3 maçında bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Litvanya ise 2 maçından da mağlup ayrıldı. Oynadığı 3 müsabakayı da kazanan Sırbistan ise şampiyonaya gitmeyi garantiledi.

Dokuz grupta müsabakaların oynandığı elemelerde lider takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanacak.