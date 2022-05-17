A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri için 26 Mayıs’ta toplanıyor. Ay-yıldızlılar, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde 20 Haziran Pazartesi gününe kadar Bolu’da hazırlık çalışmalarını sürdürecek.

A Milli Kadın Basketbol takımı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Melek Uzunoğlu, İlayda Güner ( Beşiktaş ), Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek, Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ), Duygu Özen (Bursa BŞB), İnci Güçlü (Çankaya Üniversitesi), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Şerife Alperi Onar ( Fenerbahçe ), Merve Aydın, Sude Yılmaz ( Galatasaray ), Meltem Yıldızhan (Nesibe Aydın), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor), Derin Erdoğan (Arizona Wildcats / ABD), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikents / ABD)

İHA