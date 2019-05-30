A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul’da çalıştı

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın antrenmanını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

30 Mayıs 2019, Perşembe 23:52
- A +
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul’da çalıştı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Haziran-7 Temmuz’da tarihlerinde Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki idman, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

İki saat süren antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından hücum ve savunma setleri üzerine çalışıldı.

Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.

Milliler, hazırlık turnuvasına katılmak üzere yarın İspanya’ya gidecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...