A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya ile Fransa’nın 17-27 Haziran’da ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıkları için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul’da toplanan milli takımda Herbalife Nurititon Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde finalde mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray’ın oyuncularının katılmadığı belirtildi.

Milli takım 25 Mayıs’ta Belarus, 27 Mayıs’ta ise Rusya’yla Sinan Erdem Spor Salonu’nda hazırlık maçı yapacak.



