A Milli Kadın Basketbol Takımı, 10. sırada!

FIBA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ardından dünya sıralaması güncellendi. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ve Tokyo 2020’de alınan sonuçların hesaba katılmasıyla oluşan sıralamada Türkiye, üç basamak gerileyerek 10’uncu oldu.

ABD, sıralamada zirvedeki yerini korurken, bu ülkeyi İspanya ve Avustralya takip etti.

FIBA dünya sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle:

1. ABD - 829,3 puan

2. İspanya 685,1 puan

3. Avustralya 677,0 puan

4. Kanada 659,5 puan

5. Fransa 645,8 puan

6. Belçika 642,3 puan

7. Çin 606,3 puan

8. Japonya 600,7 puan

9. Sırbistan 588,1 puan

10. Türkiye 587,2 puan

AA