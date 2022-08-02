A Milli Kadın Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları’nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda; Kamerun, Afganistan, İran ve Azerbaycan da B Grubu'nda mücadele edecek. Milli Takımımız ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak. 9 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak olan Milliler, 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te de Özbekistan ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız ise İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor. A Millilerimiz gruptaki ilk maçını 8 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te İran ile, ikinci maçını da 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile yapacak.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Merve Durdu (Kastamonu Belediye), Halime İslamoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye)

Sol Kanat: Kübra Sarıkaya (Kastamonu Belediye), Elif Sıla Aydın (Konyaaltı Belediye)

Sağ Kanat: Emine Gökdemir (Aksaray Belediye), Bilge Nur Öztürk (Konyaaltı Belediye)

Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan (Kastamonu Belediye), Betül Yılmaz (Kastamonu Belediye), Ayşenur Sormaz (Anadolu Üniversitesi)

Orta Oyun Kurucu: Yasemin Şahin (Konyaaltı Belediye), Gülcan Tügel (Yenimahalle Belediye)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (Kristianstad HK/İsveç), Merve Özbolluk (Üsküdar Belediye)

Pivot: Cansu Akalın (Konyaaltı Belediye), Ceren Demirçelen (Kastamonu Belediye), Meryem Erdoğan (Üsküdar Belediye)

Teknik ve İdari Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), Mehmet Serkan İnci (Antrenör) , Erdal Kaynak (Kaleci Antrenörü), Bülent Kallenci (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Enis Yatkın ( Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyesi), Sedat Yıldırım (Sakarya Büyükşehir Belediyesi) Orta

Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Atakan Şirin (Spor Toto), Eray Karakoç (Trabzon Büyükşehir Belediyesi) Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Cemal Kütahya (Hatay Büyükşehir Belediyesi)

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyesi)

Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Özgül Gedikli (Masöz), Bora Serter (İdari Menajer)