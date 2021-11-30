A Milli futbolcu Didem Karagenç: İnanılmaz sevinç yaşadık

2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında İsrail'i konuk etti. Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmayı A Milliler 3-2 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli sporcu Didem Karagenç ise Dünya Kupasında 4. maçında İsrail ile karşılaştıklarını belirterek, "Bizim için önemli bir maçtı. Puan almayı düşündüğümüz bir maçtı, öylede oldu. Çok heyecanlıydı. İlk yarı talihsiz goller yedik ve kendi oyunumuzu bir türlü ortaya koyamadık. Ancak ikinci yarı takımın isteği, arzusuyla birlikte kendimize geldik ve istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyduk. Hocamızın verdiği taktikleri ortaya koyarak, son dakikada attığımız golle gerçekten inanılmaz bir mutluluk ve sevinç yaşadık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

İsrail Teknik Direktörü Gili Landau ise galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ederek, "Maça iyi başladık. 2 gol attık. Bu 2 golü 5 gole de çevirebilirdik. 2 takım da iyi oynadı. İkinci devre Türk takımı biraz daha saldırdı ve maça tutundu. İkinci yarıda çok iyi bir oyun oynadılar. Biz de konsantremizi kaybettik. Yenilginin sebebi bence budur. Yani demem o ki Türkiye'ye bir hediye vermiş olduk. Aslında kazanabilecek konsantrasyonumuz ve gücümüzde vardı, savaşabilirdik. Ancak skora baktığımızda durum sonuçta olduğu gibi oldu" şeklinde konuştu.

MERSİN (İHA)