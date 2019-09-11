A Milli Futbol Takımımız'da cumartesi günü oynadığımız Andorra maçında birçok fırsattan yararlanamayan ve eleştiri oklarının hedefi olan Cenk Tosun, Moldova karşısında fileleri sarsmayı başardı.

Sahaya kaptan olarak çıkan milli forvet, önce iki gol pozisyonundan yararlanamadı. Ancak demoralize olmayan Cenk, 37. dakikada Dorukhan’ın harika pasında önce kaleciyi geçti, sonra topu ağlara gönderdi.

Tecrübeli golcü, 79’da bir kez daha sahneye çıktı. Cenk, Hakan’ın şutunda direkten dönen topu düzgün bir kafa vuruşuyla filelere yolladı ve 2 golle galibiyetin kahramanı oldu.







