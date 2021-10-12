Lille’de yaşadığı tarihi şampiyonluğun ardından Avrupa Şampiyonası’nda beklentilerin uzağında kalan, kulübünde sezona iyi başlasa da Ay-Yıldızlılar’daki performansı eleştiri alan Burak Yılmaz dün sahanın en istekli isimlerinden bir tanesiydi. Hücum hattının en ucunda takımını ayağa kaldırabilmek adına sürekli rakibi rahatsız eden, arkadaşlarını ise ateşleyen kaptan, son ana kadar sahada kaldı, mücadeleyi bir an olsun bırakmadı. Uzatmalarda yine pres esnasında topla rakibinin arasına giren yıldız oyuncu 1-1 giden maçın tarihini değiştirecek adımı attı, yerde kalırken penaltıyı aldığından adeta emindi. Hakem VAR’dan izledi, kararını verdi.

Kimseye vermedi!

Beyaz nokta için topu kimseye vermeyen deneyimli futbolcu, günün en iyilerinden biri olan Letonya kalecisini avlarken Ay-Yıldızlılar’a da zaferi getirdi. Bu gol aynı zamanda Burak Yılmaz’ın milli takımda uzun süren sessizliğini de bozmasını sağladı. Son 6 maçta tüm çabalarına karşın fileleri havalandırmayı başaramayan Burak Yılmaz, Letonya’yı devirirken kendi şanssızlığını da nokta koymuş oldu.



