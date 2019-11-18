A Milli Futbol Takımı’nda 7 isim ilk kez

İzlanda beraberliğiyle EURO 2020 biletini garantileyen A Milli Takım’da, teknik direktör Şenol Güneş Andorra karşısında kadroda büyük bir değişime imza attı.

O karşılaşmaya göre dün ilk 11’de tam 8 farklı isim vardı. Merih Demiral, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu dışındaki tüm oyuncuları değiştiren Şenol hoca, kaleci Uğurcan Çakır, Ahmed Kutucu, Ozan Kabak ve Nazım Sangare’ye ise ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım formasını emanet etti.

Almanya’nın elinden kaptığımız 19 yaşındaki Ahmed, geleceğe dönük çok iyi sinyaller verirken, karşılaşmanın ikinci yarısında da ilkler yaşandı.

İkinci yarıda da devam

Güneş, daha önce resmi maçlarda şans bulamayan Berkay Özcan, Mert Çetin ve Emre Kılınç’ı da mücadelenin ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil etti. Öte yandan Ömer Bayram da ilk kez bir resmi maça 11’de başladı.