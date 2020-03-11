A Milli Futbol Takımı’na koronavirüs kalkanı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü, futbolu da etkisi altına aldı. Birçok ülkede ligler için ya erteleme ya da seyircisiz oynama kararı çıkarken, yaz ayında 12 farklı ülkedeki 12 şehirde oynanacak EURO 2020’de mücadele edecek A Milli Takımımız’ın, bu ay içinde oynayacağı hazırlık maçları da virüsten etkilendi.

Ay-Yıldızlılar’ın, 27 Mart’ta Slovenya (25 vaka, ölüm yok) ve 30 Mart’ta da Avusturya (157 vaka, ölüm yok) ile deplasmanda oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının, önlem amaçlı olarak seyircisiz gerçekleşeceği açıklandı.

İstanbul tarihe geçebilir

EURO 2020’nin de kaderi henüz netleşmezken, finallerde 12 Haziran’da ilk maçımızı oynayacağımız (Başkent Roma’da) gruptaki rakibimiz İtalya’da virüsten etkilenen kişi sayısı 10 bine doğru yaklaşırken, 463 ölüm gerçekleşti.

Dünya genelinde dün itibarıyla vaka yaklaşık 115 bin, ölüm oranı toplamda 4 bin 87’ye çıkarken, UEFA’nın kulüpler bazındaki organizasyonu Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçların seyircisiz oynanması da gündemde... Hatta İstanbul’da 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Devler Ligi finalinin de korona tehlikesi nedeniyle taraftarsız oynanabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.