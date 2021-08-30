A Milli Futbol Takımımızda Karadağ maçı hazırlıkları başlıyor

2022 Dünya Kupası Elemeleri grubunda 1 Eylül'de Karadağ ile İstanbul’da, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de de Hollanda'ya deplasmanda karşılaşacak A Milli Takımımız'ın programı belli oldu. Dün Riva'da toplanmaya başlayan Ay- Yıldızlılar, ilk antrenmanını bugün gerçekleştirecek.

Karadağ maçı öncesi yarın 14.00'te Şenol Güneş ve bir oyuncumuz basın toplantısı düzenleyecek. 3 Eylül'de Cebelitarık karşılaşması için Malaga'ya uçacak Milliler, maçı oynadıktan sonra 5 Eylül'de buradan Hollanda'nın Amsterdam kentine geçecek ve 8 Eylül'de de İstanbul'a dönecek.