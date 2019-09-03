Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde dün toplanan A Milli Futbol Takımımız, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Çalışmada sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan yer almazken, dün lig maçları olan Emre Belözoğlu, Abdulkadir Parmak, Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Deniz Türüç ve Efecan Karaca da yenileme çalışması gerçekleştirdi.







