A Milli Futbol Takımımız, Andorra karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 5 yıl sonra İstanbul’da resmi bir maça çıktı.

İstanbul’daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 16 Kasım 2014’te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı’nda oynayan A Milliler, 2016’da kapılarını açan Vodafone Park’ta ilk kez bir maça çıkarken, taraftarlar da takımı yalnız bırakmadı.

Mücadelele öncesi her koltuğa Türk bayrakları bırakılırken, tribünlerin tamamı doldu ve statta adeta bir bayram havası oluştu. Coşkulu kalabalık, statta çalınan Mehmet Marşı’yla havaya girdi ve mücadele öncesinde stat, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” tezahüratlarıyla inledi.

Yaklaşık 40 bin kişi, ilk dakikadan son ana kadar yaptıkları tezahüratlarla oyunculara büyük bir destek verirken, galibiyet sonrası takımı alkışlarla soyunma odasına yolladı.







