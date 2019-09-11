A Milli Futbol Takımımız, avantajı kaptı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda A Milli Takımımız, Andorra önünde aldığı galibiyetin moraliyle bu kez Moldova karşısına çıktı ve deplasmanda bu kez işi son dakikalara bırakmadı.

Andorra önünde İstanbul’da zafere. 89. dakikada Ozan Tufan’ın attığı golle ulaşan Ay-Yıldızlılar, Moldova önünde mücadeleye çok agresif başladı ve ilk yarıda bulduğu ilk golün ardından oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Ev sahibine karşı baştan sona üstün bir performans sergileyen Millilerimiz, istediği 3 puanı alarak elemelerde bitime 4 hafta kala hem milli haftayı 2’de 2 yaparak 6 puanla tamamladı hem de 6 maçta topladığı 15 puanla yoluna emin adımlarla devam etti.

Kaderimiz belli olabilir

Moldova’ya bir kez daha şans tanımayan Şenol Güneş’in öğrencileri, zayıf rakibine karşı 11. maçında 2 beraberliğinin yanı sıra 9. galibiyetini elde ederken, yine mağlubiyet yüzü görmedi. Şimdi gözler 11 Ekim ve 14 Ekim’de oynanacak maçlara çevrilecek. Belki de bu maçlardan çıkacak sonuçlar, ilk ikinin gruplardan çıkacağı heyecanda kaderimizi belirleyecek.