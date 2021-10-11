2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız 1924'ten bu yana ilk defa Letonya'yı yenmeyi başardı.

Letonya ile karşılaştığımız son 6 maçta galibiyet alamayan Millilerimiz, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Serdar Dursun ve son dakikada penaltıdan Burak Yılmaz'ın bulduğu gol ile kazanarak bu istatistiğe son verdi.

Milliler, Letonya ile bugüne dek yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan yalnızca birini kazanmıştı ve beşinde berabere kalmıştı.







