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A milli futbol Takımımız 1924'ten bu yana Letonya'yı ilk defa yenmeyi başardı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız 1924'ten bu yana bir ilki gerçekleştirdi.

11 Ekim 2021, Pazartesi 23:56 Son Güncelleme:
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A milli futbol Takımımız 1924'ten bu yana Letonya'yı ilk defa yenmeyi başardı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız 1924'ten bu yana ilk defa Letonya'yı yenmeyi başardı.

Letonya ile karşılaştığımız son 6 maçta galibiyet alamayan Millilerimiz, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Serdar Dursun ve son dakikada penaltıdan Burak Yılmaz'ın bulduğu gol ile kazanarak bu istatistiğe son verdi.

Milliler, Letonya ile bugüne dek yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan yalnızca birini kazanmıştı ve beşinde berabere kalmıştı.


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