A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort’un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan’ın da izlediği idmanda, İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Bugün Antalya’ya gelen Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Orkun Kökçü de kampa katıldı.

Ay-yıldızlılar, çalışmalarına yarın devam edecek.