A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın geniş kadrosu açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Altın Ligi’nin C Grubu’nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 3-21 Mayıs’ta Ankara, 24-26 Mayıs ve 1-2 Haziran’da İstanbul’da kampa girecek.

Milli takım, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fanus sistemiyle gerçekleştirilecek ligde ilk ayak karşılaşmalarını 28-30 Mayıs’ta Belarus’ta, ikinci ayak karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran’da Portekiz’de oynayacak.

Grup karşılaşmalarının ardından, finallere ev sahipliği yapacak ülke ile 3 grup birincisi final etabına katılmaya hak kazanacak. CEV Avrupa Altın Ligi final etabı, 19-20 Haziran’da Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın grubundaki maç programı şöyle:

28 Mayıs:

TSİ 16.00 Çekya-Türkiye

29 Mayıs:

TİS 16.00 Portekiz-Türkiye

30 Mayıs:

TSİ 19.00 Türkiye-Belarus

4 Haziran:

TSİ 18.00 Türkiye-Belarus

5 Haziran:

TSİ 20.00 Portekiz-Türkiye

6 Haziran:

TSİ 17.00 Çekya-Türkiye

Aday kadro

Başantrenör Nedim Özbey yönetimindeki A Milli Takım’ın geniş kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül (Ziraat Bankkart), Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Doğukan Ulu (Galatasaray HDI Sigorta), Arda Bostan (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Adis Lagumdzija (Vero Volley Monza), Kaan Gürbüz, Ahmet Tümer (Altekma), Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül (Halkbank), Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matiç (Arkas Spor), Beytullah Hatipoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Ahmet Karataş (Fenerbahçe HDI Sigorta)

İSTANBUL (AA)