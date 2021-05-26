Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-19 Eylül tarihlerinde Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya’nın ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenecek şampiyonada gruplar, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Açıklanan kural gereği 4 organizatör ülke, kura çekiminde gruptaki bir rakibini kendi belirleyecek.

Grup aşamasında Polonya A Grubu’nda, Çekya B Grubu’nda, Finlandiya C Grubu’nda ve Estonya D Grubu’nda yer alacak.

Kura çekimi, yarın TSİ 17.00’den itibaren CEV’in YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

ANKARA (AA)