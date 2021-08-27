A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda medya günü düzenlendi

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yapılan organizasyonda, Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenör Nedim Özbey ve 2. kaptan Murat Yenipazar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk voleybolu adına çok güzel günler geçirdiklerini dile getiren Kurtaran Mumcu, başarılı bir sezon yaşadıklarını ve Avrupa Şampiyonası’nın kendileri için önemli bir sınav olacağını söyledi.

Çok yetenekli, gelecek vadeden oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Mumcu, "Avrupa voleybolunda dünya klasmanında çok ciddi rakiplerimiz var. Bugün dünya sıralamasında önümüzde en az 8 tane Avrupa ülkesi var. Erkeklerde işimiz öyle çok kolay değil. Ancak elimizde yetenekli oyuncularımız var. Bu oyuncularla ileriye dönük büyük işler yapacağımızdan eminiz. Bu gençlerle yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıktıktan sonra madalyaya doğru yürüyeceğiz. Yolumuz açık olsun." diye konuştu.

Başantrenör Nedim Özbey ise genç oyunculardan kuruldukları için çalışma ihtiyacı bulunan bir takım olduklarını ifade etti.

Umutlu, mücadele eden bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ancak başarının hemen kazanılmadığını anlatan Özbey, şunları kaydetti:

"Avrupa ile açılmış bir makas var. Bunu kapatmak için federasyonun yapmış olduğu plan program dahilinde yeni genç yetenekleri ilave ettik. Takımın boyunu uzatıp, yaşını gençleştirerek, oyundaki mücadeleyi daha farklı kılacak bir ekip meydana getirdik. Neticesinde Avrupa Golden Lig’de 2 kere şampiyon olduk. Şampiyonada iyi bir gruptayız. Rusya, Hollanda, İspanya, Finlandiya ve Makedonya var. Buradan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Gönül en yukarıya çıkmak istiyor ama bu uzun vadeli kurulmuş bir takım. Öncelikle bu takımın hedeflerinden biri, buralardan iyi puan alıp olimpiyat elemesine katılmak ve olimpiyata gitmek. Sahada iyi şekilde ülkesini temsil eden, sonuna kadar vazgeçmeyen bir takım meydana getirmiş durumdayız. İyi bir jenerasyonumuz var, sahip çıkmamız gerekiyor."

Takımın ikinci kaptanı Murat Yenipazar ise böylesine istekli bir takıma kaptanlık yapmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Yükselen bir grafiğimiz var. Her hazırlık maçı bizim için gerçek bir mücadele. Sıralamadaki puanımızı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Mesele sadece Avrupa Şampiyonası değil, daha ileri seviyede yapacağımız şeyler için birbirimize inancımız tam. Desteğe ve sabra ihtiyacımız var. Saha içinde zorlu anlar yaşayacağız. Biz işimizi seviyoruz. En iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Olimpiyatı konuşmak bizim için büyük adım. Birbirimize bunları aşılamaya başladık. Olimpiyat için önce sıralama puanını yükseltmemiz lazım. Her sayı bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AA