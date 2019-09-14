A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinci maçında, tarihinde ilk kez organizasyona katılan Kuzey Makedonya’yı 3-0 mağlup etti.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda’nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası ikinci gününde C Grubu’nda Türkiye, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Türkiye, 5 servis hatası ile rakibine puanlar verdiği ilk seti, etkili oyun sergileyerek 25-20 kazandı.

Ay-yıldızlılar, karşılıklı sayılarla başabaş geçen 2. sette, son bölüme 22-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı.

Rakibi karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performans ile oyunu kontrol eden Milliler, üçüncü seti de 25-13 üstün tamamladı ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.

C Grubu’nda dün oynanan diğer maçta Rusya geriden gelip Belarus’u 3-1 yendi.