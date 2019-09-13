A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’na mağlubiyetle başladı.

4 ülkenin ev sahipliği yaptığı şampiyonadaki grup maçlarını Slovenya’da oynayan Türkiye, C Grubu ilk maçında şampiyonluk favorisi Rusya’yla karşılaştı.

Rusya, etkili servislerle 10 ace yaptığı ilk seti 25-13 aldı. 2. sette Türkiye 8-3’ten geri gelip, Rusya’yı 19-19’da yakaladı ve 25-23’le durumu eşitledi: 1-1. İkinci setteki oyunumuzu, diğer iki sette de sahaya yansıtamayınca, Filenin Efeleri 3-1 mağlup oldu.

6 takımın mücadele ettiği gruptan çıkma adına ilk 4 arasına girmeye çalışan Ay-Yıldızlılar ikinci maçını bugün TSİ 18.30’da Kuzey Makedonya’yla oynayacak. Mücadele TRT Spor’dan yayınlanacak.

C Grubu’nda dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Finlandiya-Kuzey Makedonya: 3-1, Slovenya-Belarus: 0-3.