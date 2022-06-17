A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri’nde sahaya çıkıyor. Filenin Efeleri, 18-19 Haziran tarihlerinde Hırvatistan’ın Varadin şehrinde düzenlenecek Dörtlü Finalleri’nde yarı final maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak. Gradska Sportska Dvorana’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak

Milliler, CEV Avrupa Altın Ligi’nde grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak namağlup dörtlü finallere kalmıştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan Çekya - Ukrayna maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

İHA