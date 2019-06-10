A Milli Erkek Voleybol Takımı 5’te 5 peşinde

2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı ilk 4 maçı da kazanan milliler, gruptaki beşinci maçında 12 Haziran 2019 çarşamba günü saat 16.30’da Trabzon Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda Belçika ile karşılaşacak. Trabzon’a gelen A Milliler, A Grubu’ndaki bu zorlu maçı da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı ve Final Four yolunda önemli bir engeli daha aşmayı hedefliyor.

KAPTAN EKŞİ: FİNAL FOUR’A BİR ADIM DAHA YAKLAŞMAK İSTİYORUZ

Takım Kaptanı Arslan Ekşi, yaptığı açıklamada iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, “Trabzon halkının desteğiyle Belçika’yı da yenerek Final Four’a bir adım daha yaklaşmak istiyoruz” diye konuştu.

BİLETLER ÜCRETSİZ

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olduğunu belirterek, “Türkiye, milli maçta tüm dünyaya gücünü bir kez daha gösterecektir. Trabzon halkının da, Türk bayrakları ile salonu doldurarak Milli takımımızı coşkuyla destekleyeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Bu arada 2019 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda oynanacak Türkiye-Belçika maçı öncesinde Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda bilet alan seyirciler arasında çekiliş yapılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kura ile belirlenecek olan 3 kişiye Milli takım forması, playstation ve cep telefonu hediye edecek.

DHA