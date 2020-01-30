A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi belli oldu!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Hentbol Dünya Şampiyonası play-off 1. turunda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Mısır’da düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi, Viyana’daki merkezde yapıldı.

30 Ocak 2020, Perşembe 15:11 Son Güncelleme:
- A +
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi belli oldu!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Hentbol Dünya Şampiyonası play-off 1. turunda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır’da düzenlenecek  şampiyonanın kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana’daki merkezinde yapıldı.

Milli takım, 2. torbadan katıldığı kura çekiminde Rusya ile eşleşti. İlk maç 15 veya 16 Nisan tarihinde Türkiye’de, rövanşı ise 18 veya 19 Nisan tarihinde Rusya’da oynanacak.

Play-off 1. turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde oldu:

     Romanya - Bosna-Hersek

     Polonya-Litvanya

     İsrail - Letonya


ANKARA (AA)


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...