A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor. Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda A Millilerimiz gruptaki ilk maçını 8 Ağustos saat 15.00'te İran ile, ikinci maçını da 10 Ağustos tarihinde yine saat 15.00'te Azerbaycan ile yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları kadrosu şöyle:

Kaleci: Enis Yatkın ( Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)

Sol Kanat: Samet Kamberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyesi), Sedat Yıldırım (Sakarya Büyükşehir BLD.)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Atakan Şirin (Spor Toto), Eray Karakoç (Trabzon Büyükşehir BLD.)

Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Cemal Kütahya (Hatay Büyükşehir BLD.)

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Hatay Büyükşehir BLD.)

Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Özgül Gedikli (Masöz), Bora Serter (İdari Menajer)