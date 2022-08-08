A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İran'a mağlup oldu
A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 5. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu'nda oynadığı ilk maçta İran'a 26-20 mağlup oldu. Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını da İran 11-9'luk skor ile önde kapadı.
A Milli Erkek Hentbol Takımımız, B Grubu ikinci maçında 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. A Grubu'nda bugün oynanan karşılaşmada ise Katar, Fas'ı 22-20 mağlup etti.
Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları kadrosu şöyle:
Kaleci: Enis Yatkın, Hüseyin Bereket
Sol Kanat: Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu
Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Sedat Yıldırım
Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç
Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya
Sağ Kanat: Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu
Pivot: Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu