MENÜ

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İran'a mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 5. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu'nda oynadığı ilk maçta İran'a 26-20 mağlup oldu. Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını da İran 11-9'luk skor ile önde kapadı.

08 Ağustos 2022, Pazartesi 16:50 Son Güncelleme:
- A +
A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İran'a mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, B Grubu ikinci maçında 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. A Grubu'nda bugün oynanan karşılaşmada ise Katar, Fas'ı 22-20 mağlup etti.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları kadrosu şöyle:

Kaleci: Enis Yatkın, Hüseyin Bereket

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Sedat Yıldırım

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç

Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya

Sağ Kanat: Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu

Pivot: Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...