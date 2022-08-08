A Milli Erkek Hentbol Takımımız, B Grubu ikinci maçında 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. A Grubu'nda bugün oynanan karşılaşmada ise Katar, Fas'ı 22-20 mağlup etti.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları kadrosu şöyle:

Kaleci: Enis Yatkın, Hüseyin Bereket

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Sedat Yıldırım

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç

Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya

Sağ Kanat: Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu

Pivot: Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu