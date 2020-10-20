A Milli Erkek Hentbol Takımı, İstanbul’da kampa giriyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 4 Kasım’da deplasmanda Hollanda ve 8 Kasım’da Eskişehir’de Slovenya ile yapacağı 2022 Avrupa Şampiyonası eleme grubu müsabakaları için 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’da kampa girecek. Milliler, kamp çalışmalarını Maltepe Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

A Milli Takımı’nın 30 kişilik aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

"Yunus Özmusul (Orazhazi FKSE), Coşkun Göktepe, Alp Eren Pektaş, Tuğberk Çatkın, Sarp Seymen, Halil İbrahim Öztürk, Can Çelebi, Yiğit Eröz (Spor Toto), Taner Günay, Burak Turan, Enis Harun Hacıoğlu, Genco İlanç, Ömer Ozan Arifoğlu, Görkem Biçer, Doğukan Keser, Mehmet Demirezen (Beşiktaş Aygaz), Mehmet Emre, Samet Kanberoğlu, Ozan Erdoğan, Cemal Kütahya, Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyesi), Yaşar Erdem Ateş (MYK Hentbol), Doruk Pehlivan (GWD Minden), Baran Nalbantoğlu (Suceava), Gürkan Soğukpınar, Uğur Erceylan (Nilüfer Belediyesi), Onur Ersin (HC Dorega Sud), Gökhan Örnek (İzmir Büyükşehir Belediyesi), Özgür Sarak (RK Trimo Trebnje), Emre Engin (Göztepe)"

Ay-yıldızlılar, 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ile oynayacağı gruptaki ilk maçın ardından 5 Kasım Perşembe günü yurda dönüp, 8 Kasım Pazar günü Slovenya ile oynanacağı grubundaki ikinci maç için hazırlıklarına Eskişehir’de devam edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Hollanda ve Slovenya ile oynayacağı müsabakalar, TRT Spor 2’den canlı yayımlanacak.

ANKARA (AA)