A Milli Erkek Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ikinci maçında İspanya'ya 46-19 mağlup oldu. Oran'daki 24 February Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 26-7'lik skor ile önde kapatan İspanya, maçı da 46-19 kazandı.

B Grubu'nda bugün oynanan karşılaşmada Cezayir ile Kuzey Makedonya 24-24 berabere kaldı. Milliler, dün akşam oynanan ilk maçında ev sahibi Cezayir'e 32-27'lik skorla mağlup olurken, B Grubu'nun diğer maçında Kuzey Makedonya Yunanistan'ı 39-21 mağlup etmişti.

Oran’da 24 February Arzew Spor Salonu’nda oynanacak grup maçlarında, Milli Takım 1 Temmuz’da K. Makedonya ile saat 21.00’de, 2 Temmuz’da ise Yunanistan ile saat 19.00’da karşılaşacak.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın İspanya maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Coşkun Göktepe, Enis Yatkın, Samet Kamberoğlu, Yaşar Erdem Ateş, Halil İbrahim Öztürk, Genco İlanç, Ali Emre Babacan, Atakan Şirin, Gökay Bilim, Ömür Pehlivan, Durmuş Ali Tınkır, Görkem Biçer, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Tolga Durmaz, İlkan Keleşoğlu