A Milli Erkek Hentbol Takımı, eleme gruplarına yükseldi

A Milli Erkek Hentbol Takımı 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası birinci ön eleme turu rövanş maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni mağlup ederek, ikinci eleme turu grup müsabakalarında oynamaya hak kazandı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan ve Slovakya'dan Michal Badura ve Jaroslav Ondogrecula yönettiği maçın ilk 20 dakikasında 8-5 skor üstünlüğü ele geçirten Milli Takımımız, ilk devreyi de 14-11 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Ay-yıldızlı ekibimiz maçı 29-26 kazandı. Maçta 12 gol kaydeden Görkem Biçer maçın en skorer ismi oldu.

İstanbul'da Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı da 35-28 kazanan A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Eleme Turu'na yükseldi.

Maç sonrasında açıklamada bulunan Başantrenör Okan Halay, "Zor bir dönemeci hayırlısıyla bitirdik. Bizim adımıza zorlu bir süreçti. Arka arkaya maçlar, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bizi yıpratmıştı. Bugün maça da 14 kişiyle çıkmak zorunda kaldık. Takım inanılmaz bir mücadele gösterdi. Güney Kıbrıs bizim ayarımızda bir takım değil. Ama bugün birbirleriyle uyumu az olan bir oyuncu grubuyla oynadık. Maçta hatalar da yaptık. Maçta mücadeleyi bırakmayan bir takım vardı. Hepsine teşekkür ediyorum. Milli Takımda uzun süredir süre olan ve bize büyük katkıları alan oyuncularımız vardı. Takım kaptanı Alperen gibi, Yunus gibi. İnanılmaz derecede destek veren Taner, Çoşkun, Onur gibi. Hepsinin eline, emeğine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bütün takımı tebrik ediyorum. Artık 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakiplerimizi bekleyeceğiz. İyi bir hazırlık sürecinden sonra 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bulunma hedefi için mücadele etmek zorundayız ve bunu başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi maçı kadrosunda şu oyuncular bulundu:

Coşkun Göktepe, Taner Günay, Yunus Özmusul, Samet Kanberoğlu (1), Harun Hacıoğlu (2), Alp Eren Pektaş, Halil İbrahim Öztürk (5), Enes Gümuşok (4), Onur Ersin, Ozan Erdoğan (3), Görkem Biçer (12), Emre Engin, İlkan Keleşoğlu, Atila Zaman (2)