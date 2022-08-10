A Milli Erkek Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ı 29-19 skorla mağlup etti.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor ile trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını da Milli Takım 11-9 önde kapadı.

Ay-yıldızlılar grupta oynadığı ilk maçta İran'a 26-20 mağlup olmuştu. Grupta 12 Ağustos Cuma günü İran ile Azerbaycan arasında oynanacak son karşılaşma ile yarı finale yükselecek takımlar belli olacak.

İSTANBUL (İHA)