A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Larkin'li aday kadrosu açıklandı
FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Hollanda ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu maçlar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin de A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldı.
Elemelerdeki ilk maçını 21 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Hollanda ile Ankara'da oynayacak olan milliler, ikinci maçında ise 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00’de İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Başantrenör Ufuk Sarıca önderliğindeki milli takımın aday kadrosu şu şekilde:
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Burak Can Yıldızlı - Beşiktaş JK Sompo Sigorta
Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta
Semih Erden - Pınar Karşıyaka
J. Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
Şehmus Hazer - TEKSÜT Bandırma
Muhsin Yaşar - TOFAŞ
Berkan Durmaz - TOFAŞ
Berk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ
Metin Türen - Türk Telekom
DHA