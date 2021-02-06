A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

İstanbul’da fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda Ay-Yıldızlılar, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de İsveç, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Aday kadro: Ege Arar (A.Petkim), Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin (A.Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (D.Şafaka), Melih Mahmutoğlu (F.Bahçe), Göksenin Köksal, Yiğit Arslan (G.Saray), Metecan Birsen (KSK), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Samet Geyik (T.Telekom).