İstanbul’un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda milliler, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Millilerin listesi şöyle;
"Ege Arar, Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, J.Metecan Birsen, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik"
DHA