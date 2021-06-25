A Erkek Milli Takımımız, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için Kanada'nın Victoria şehrine gitti. Millilerimiz 24 Haziran Perşembe günü İstanbul Havalimanı’ndan 14.10’da kalkan uçakla Kanada’nın Vancouver şehrine oradan da feribotla maçların oynanacağı Victoria kentine geçti.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılarımız, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek. Müsabakalar NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Millilerimiz grupta ilk iki sırayı alması halinde çapraz grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.