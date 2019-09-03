A Milli Erkek Basketbol Takımımız, genç ABD kadrosuna karşı

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımız, TSİ 15:30'da ABD ile karşı karşıya gelecek.

Dünyanın en iyi coachlarından biri olan Gregg Popovic yönetimindeki ABD Milli kadrosu şekillenirken, LeBron James yeşil ışık yakmış ardından açıklanan aday kadroda da; NBA’in süperyıldızları; Anthony Davis, James Harden, Eric Gordon, Kevin Love, Damian Lillard yer almıştı. Ancak hepsi değişik sebeplerden dolayı milli takımdan affını istedi.

Yaş ortalamasından da anlaşılacağı gibi, ABD şu anda genç isimlerden oluşuyor. 26 yaş ortalamasıyla Dünya Kupası’nın en genç 4 takımı (Kanada, Çin, Almanya) arasında yer alıyor.

ABD Milli Takımı’nın yıldız ismi konumunda; 2017’de draft olan 22 yaşındaki Utahlı Donovon Mitchell yer alıyor. Diğer etkili isimlerin başında ise, tecrübesiyle Kemba Walker, Harrison Barnes geliyor. 21 yaşındaki Boston’lı Jayson Tatum da yıldızı parlayanlar arasında.



