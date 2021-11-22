A Milli Erkek Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı idari kadrosu, oyuncular ve basın mensupları katıldı. Medya gününde açıklamalarda bulunan başkan Türkoğlu, “Milli takım, federasyon olarak en çok önemsediğimiz, sorumluluk üstelendiğimiz durumlardan bir tanesi. Kadınlar anlamında iki galibiyetle iyi başladığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte A Milli Erkek Takımı’nın Belarus ve İngiltere maçlarıyla iki galibiyetle milli takımlar anlamında tekrar istediğimiz çıkışa galibiyetlerle karşılaşırız. Başta hocamıza, sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum, iyi hazırlandılar. Bu maçlarda da şans bulan bütün arkadaşlar formanın bütün anlamını, değerini, enerjileriyle ve arzularıyla yapacaklardır. Hepsine başarılar diliyoruz. Yönetim olarak biz onların sadece basketbola konsantre olmaları için bize düşen görevi yapıyoruz. Formanın ne kadar anlamlı, değerli olduğunun bilincindeler” diye konuştu.

“PAZAR GÜNÜ O SEVİNCİ, O COŞKUYU MİLLİ TAKIMLA YAŞARIZ”

Türk halkının her zaman milli takımlarına destek olduğunu söyleyen Hidayet Türkoğlu, “Milli takım anlamında halk olarak en iyi şekilde destekleyen halk olduk. Pazar günü saat 19.00’da İngiltere ile oynayacağımız maçta salon hınca hınç dolacaktır. Gerek takıma sahaya çıktıkları ve bundan sonra da takımı yalnız bırakmayacakları için ne kadar teşekkür etsek az. Pandeminin hepimizi üzdüğü şeyler oldu. Daha iyiye gitmesini temenni ediyoruz. Salonlar hınca hınç dolu hale geldiğinde daha keyifli günler bizi bekliyor. Bu Pazar günüde o sevinci o coşkuyu milli takımla yaşarız. Tüm destekleri için halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır“ ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINA KATILMAK“

Türkoğlu, milli takımın gelecekteki kısa ve uzun vadeli hedefleri ile alakalı olarak ise şunları söyledi: “Ekip olarak ülkemizde en çok forma dakika alan en tecrübeli arkadaşlarla hazırlanıyoruz ve o ekiple maçlara çıkacağız. Kadro anlamındaki yapılanma, antrenörlerimizin yapacağı süreç. Her maçın ne kadar önemli olduğunun herkes farkında. Ülkemizde oynayan faydalı olan arkadaşları davet ettik. Genç arkadaşlarda süre alacaktır. Ekip olarak A Milli Takımı’mızın her maça kazanacak kadroyla çıkması gerektiğinin bilincindeyiz. Hedefimiz ülke olarak Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmak. Bu arkadaşlar bizim geleceğimiz. Burada bulunanlar iki maç için formayı kazanacak arkadaşlar ama kadro değişikliği antrenör ve ekipte olacak. Planlamayla ilgili daha detaylı süreci sizi federasyonda ağırlayıp anlatmak isteriz.”

“YURTDIŞINDAKİ OYUNCULARIMIZ İLE DİYALOG HALİNDEYİZ”

Yurtdışında oynayan basketbolcular ile sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizen Türkoğlu, “Buradan gitmiş arkadaşlar NBA ’e gittiler diye diyalog kurulmuyor gibi izlenim yapıldı. Bunları duymak üzüyor. Gerek ben, gerekse diğer arkadaşlar diyalog halinde. Her zaman onlarla yakından ilgileniyoruz. Bu süreçlerde sanki bu arkadaşlarla hiç konuşulmuyormuş gibi yapılması bizi üzüyor. Gerek oradaki arkadaşlar olsun buradaki arkadaşlar olsun kontak içerisinde olan yönetimiz. Aramızda çok yaş farkı yok abi kardeş ilişkileri seviyesindeyiz. Biz kendi işimizi en iyi şekilde yapacağız onlar bu milli takımın parçası. Ülkemizi gururla temsil eden arkadaşlarımız. Gerek ben gerek bütün arkadaşlar herkeste gerektiği kadar ilgileniyor“ şeklinde konuştu.

ORHUN ENE:UMARIM GALİBİYETLE SONUÇLANAN BİR HAFTA OLUR

Belarus ve Büyük Britanya maçlarına mental ve organizasyon olarak iyi hazırlanmanın önemine vurgu yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Bu pencere maçları çok kısıtlı bir hazırlık sürecinin ardından oynanıyor. Biz de Anadolu Efes ve Fenerbahçe ’nin Perşembe günü oynayacağı maçları da baz alarak hareket ettik. Sertaç ile birlikte 17 kişi davet ettik. 1’i Anadolu Efes, 1’i de Fenerbahçe’de olmak üzere 2 oyuncumuzu kulüplerinde bıraktık. Oynayacağımız takımlar dünya sıralamasında her ne kadar alt sıralarda olsalar da oyuncuları iyi liglerde forma giyiyor. Bizim basketbol seviyemiz iyi. Burada mental ve organizasyon olarak çok iyi hazırlanmamız gereken 2 maç. Kapasitemiz ortada. Bunları sahada göstermek için de konsantrasyona ihtiyacımız var. Büyük Britanya da grupta iddialı takımlardan birisi. 2 maç zor geçecek. Bu 2 maçı atlatırsak grup 1’inciliği için mücadele edeceğiz. Umarım galibiyetle sonuçlanan bir hafta olur” açıklamasında bulundu.

"BİZİM BERABER ÇALIŞMA SÜRESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

FIBA’nın milli maçlar için düzenlediği takvimin kısa bir süreye denk gelmesinden dolayı hazırlanma açısından takımların yeterli süre bulamadığını aktaran Ene, “Takım olarak beraber çalışma süresine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ene, “Bizim beraber çalışma süresine ihtiyacımız var. Bu süre olmadığı zaman, takım performanslarına bakmak zorunda kalıyoruz. Kanada’da istediğimiz basketbolu oyunun geneline yayamamış olabiliriz ama istek anlamında iyi bir basketbol ortaya koydu. Yunanistan maçının 3'üncü periyodunda düşüşe yakalandık. Ama bu süreçler her ülke ve her oyuncunun yaşadığı aksaklıklar. Geçen sezon hem Euroleague’de oynayan Türk oyuncularımız hem de NBA’de oynayan oyuncularımız sezon içinde çok fazla süre alamamıştı. Bu bir mazeret değil ama bu durumu düzeltmek de kısa süreli bir şekilde halledilebilecek bir durum değil. Maalesef FIBA’nın da ısrar etmesinden dolayı, kısa sürelere sıkıştırılarak yapılıyor bu maçlar. Oyuncularımızın kalitesinden çok memnunuz ama önemli olan bu kaliteyi sahaya yansıtabilmek” ifadelerini kullandı.

“FURKAN VE CEDİ, GÖREV ADAMI ROLÜNDEN KARAR VERİCİ ROLÜNE BÜRÜNÜYORLAR”

NBA’de forma giyen milli oyuncuların gösterdikleri performanstan dolayı memnun olduklarını dile getiren deneyimli başantrenör, “Ömer Faruk ve Alperen’in NBA’de kadrolar içinde olması ve Alperen’in süre alması çok güzel bir gelişme. Onlarla geçen sezonun başından bu yana başlayan irtibatımız devam ediyor. Cedi ve Furkan’ın da takımda karar verici pozisyonda olması bizim için çok önemli. Görev adamı rolünden karar verici role bürünüyorlar. Kanada’daki turnuvada maalesef son anda 2 guardımız sakatlanmıştı ve oyunu organize edememiştik. Bugün Cedi’nin de Furkan’ın da oyunu organize eden yapısı bu anlamda çok önemli. İnşallah bu sezon Sertaç da böyle devam ederse, değerli bir kadro olacağız. Ama rakiplerimizde de çok değerli oyuncular var. Euroleague’de Türk oyuncuların rol almasında sıkıntılar yaşıyoruz. Diğer Avrupalı oyuncuların daha ritimli olduğunu gördük. Türk oyuncular bu rolleri alırsa, Türk basketboluna da bu durum çok iyi yansıyacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

MELİH MAHMUTOĞLU: GÜZEL MAÇLAR ÇIKARIP İYİ GALİBİYETLER ALMAK İSTİYORUZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu galibiyetle başlamanın önemine vurgu yaparak, “Milli takım her zaman bizleri heyecanlandıran, her zaman isteyerek geldiğimiz ve oynamaktan zevk aldığımız bir yer. Şimdi Dünya Şampiyonası Elemeleri için sahaya çıkacağız. Belarus ve Büyük Britanya maçlarında iyi başlamak önemli. Buraya gelmişken, tekrar başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulunu da tebrik ediyorum. İnşallah başarılı ve güzel bir sene olur milli takım adına. Tam takım olamıyoruz, maçlara eksik hazırlanıyoruz ama çok kaliteli oyuncularımız var. Hepsi ellerinden geleni en iyi şekilde yapıyor. Şimdi sahada mücadele etmek çok önemli. Pazar günü de bu salonda taraftarımızla görüşerek özlediğimiz atmosfere kavuşacağız. İlk maça galibiyetle başlamak önemlidir. Biz de antrenmanlarımızı yaparak maçımıza çıkacağız. Milli takım için, Türk halkı için ve oyuncular için inşallah güzel bir sene olur. Avrupa Şampiyonası da var. O da çok önemli. Maç maç bakacağız. Şubatta ve yazın birer pencere daha var. Buralarda güzel maçlar çıkarıp iyi galibiyetler almak istiyoruz” diye konuştu.

(DHA)