A Milli bayan boks takımına hastane personelinden yoğun ilgi
20 mayısta Dünya boks şampiyonası sebebi ile İstanbul Büyükçekmece Eser Otel'de kampa giren A Milli bayan boks takımı şampiyonadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere baş antrenör İsa Daltan eşliğinde Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastanede yoğun ilgi ile karşılaşan milli boksörler personel ve yönetimle fotoğraf çektirdi.
20 mayısta Dünya boks şampiyonası sebebi ile İstanbul Bbüyükçekmece Eser Otel'de kampa giren A Milli bayan boks takımı şampiyonadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere baş antrenör İsa Daltan eşliğinde Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne geldi.
Hastanede yoğun ilgi ile karşılaşan milli boksörler personel ve yönetimle fotoğraf çektirdi.