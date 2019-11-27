Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde çekilen kura sonucunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Victoria (Kanada) B Grubu'nda Çekya ve Uruguay aynı grupta yer aldı. Türkiye'nin gruptan çıkması halinde eşleşeceği takımın belli olacağı Victoria (Kanada) A Grubu ise Kanada, Yunanistan ve Çin şeklinde oluştu.

Türkiye'nin 23-28 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak eleme maçlarının ardından olimpiyat vizesi alması için B Grubu'nu ilk iki sırada bitirmesi ve ardından oluşacak çapraz eşleşmelerde karşı karşıya geleceği iki takımı da mağlup etmesi gerekiyor.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise twitter hesabından şu ifadeleri kullandı, "FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası kurasının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tokyo 2020 yolunda antrenörümüz ve teknik kadromuz ile tüm sporcu arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Sporcularımızın, 23-28 Haziran’da Kanada'nın Victoria şehrinde milli formayı en iyi şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandıracağından şüphem yok."

İşte Gruplar: